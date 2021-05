Τον 10ο τίτλο του στη Ρώμη κατέκτησε ο Ράφα Ναδάλ.

Ο Ισπανός τενίστας επικράτησε με 7-5, 1-6, 6-3 του Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο1) στον τελικό του Italian Open και επέστρεψε στον θρόνο του στη Ρώμη μετά από 2019.

Ο Ράφα Ναδάλ έφτασε τους 10 τίτλους στη Ρώμη, σε 12 τελικούς, και ισοφάρισε τον Νόβακ Τζόκοβιτς σε τίτλους Masters αφού έχουν πλέον από 36!

Αυτός είναι ο 88ος τίτλος (62 στο χώμα) καριέρας για τον Ισπανό και ο πρώτος Masters μετά από τον Αύγουστο του 2019 και το Rogers Cup. Παράλληλα έφτασε τις 28 νίκες απέναντι στον Τζόκοβιτς και είναι πλέον στο -1 αφού ο Σέρβος έχει 29.

Πλέον είναι 4 τα τουρνουά που ο Ράφα Ναδάλ έχει διψήφιο αριθμό τίτλων. Στην κορυφή είναι το Roland Garros με 13 τίτλους, ακολουθεί το Barcelona Open με 12, το Monte Carlo Masters με 11 και το Italian Open με 10.

Ο Ράφα Ναδάλ είχε 37 winners και 23 αβίαστα και ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε 28-36.

«Μίλησε» στο τέλος ο Ναδάλ!

Στο 1ο σετ ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα φτάσει σε 2 μπρέικ πόιντ αλλά ο Ράφα Ναδάλ θα τα σβήσει. Ο Σέρβος θα έχει όμως και 3ο και με μπρέικ θα πάει στο 2-0! Ο Ισπανός θα το πάρει πίσω για να μειώσει σε 2-1 και θα υπερασπιστεί το μπρέικ για το 2-2.

Με love service game ο Νόβακ Τζόκοβιτς πάει στο 3-2.

Ο Ράφα Ναδάλ θα έχει μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ αλλά ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα το σβήσει για το 4-3. Το 5-4 είναι για τον Σέρβο αλλά ο Ισπανός θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ στο 11ο γκέιμ.

Με μπρέικ θα προηγηθεί με 6-5 ο Ναδάλ και θα έχει σετ πόιντ. Ο Τζόκοβιτς θα το σβήσει με ντροπ σοτ αλλά ο Ναδάλ μετά από 1.15' θα κλείσει το σετ στο 7-5.

Ο Τζόκοβιτς έχει 10 winners και 15 αβίαστα και ο Ναδάλ 21 και 11.

Διπλό μπρέικ και ισοφάριση

Στο 2ο σετ ο Ράφα Ναδάλ θα έχει μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ αλλά ο Νόβακ Τζόκοβιτς το σβήνει και πάει στο 2-1.

Με μπρέικ θα προηγηθεί με 3-1 και θα υπερασπιστεί το μπρέικ του για το 4-1. Ο Ναδάλ θα σβήσει μπρέικ πόιντ αλλά με την 2η ευκαιρία του ο Τζόκοβιτς θα πετύχει και 2ο μπρέικ (5-1).

Ο Σέρβος θα φτάσει σε διπλό σετ πόιντ, ο Ισπανός θα το σβήσει αλλά θα χάσει το σετ με 6-1.

Στο 2ο σετ ο Τζόκοβιτς έχει 9 winners και 9 αβίαστα και ο Ναδάλ έχει 5-8.

Επέστρεψε στο θρόνο

Μετά από 5 χαμένα γκέιμ στο 2ο ο Ναδάλ επιστρέφει στο 3ο (1-0) και με love service game θα προηγηθεί με 2-1!

Ο Σέρβος θα ισοφαρίσει σε 2-2 και θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ. Το σβήνει ο Ισπανός όμως θα σβήσει και το 2ο μπρέικ πόιντ για να πάει στο 3-2.

Τριπλό μπρέικ πόιντ για τον Ναδάλ και με φοβερό μπάκχαντ θα πετύχει μπρέικ για το 4-2. Ο Ισπανός θα υπερασπιστεί το μπρέικ για το 5-2 και θα έχει ματς πόιντ. Το σβήνει ο Σέρβος για το 5-3 αλλά θα χάσει το παιχνίδι (6-3).

