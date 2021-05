Ιστορία έγραψε στη Ρώμη η Ίγκα Σβιάτεκ.

Η 19χρονη Πολωνή που έχει σε λίγες ημέρες τα γενέθλια της επικράτησε με 6-0,6-0 σε 46' στον τελικό της Καρολίνας Πλίσκοβα (Νο9) και κατέκτησε για πρώτη φορά το Italian Open.

Η Σβιάτεκ με αυτή την επιτυχία της θα είναι την Δευτέρα πρώτη φορά στο top-10 και συγκεκριμένα στο Νο10 της παγκόσμιας κατάταξης αφού κέρδισε 5 θέσεις στη Ρώμη.

Είναι πρώτη φορά που έχουμε 6-0,6-0 σε τελικό στη Ρώμη. Αυτός είναι ο 3ος τίτλος της Σβιάτεκ και ο 2ος πιο σημαντικός μετά από το Roland Garros 2020.

Οι πόντοι ήταν 51-13. Η Σβιάτεκ είχε 17 winners και 5 αβίαστα και η Πλίσκοβα 5-23. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 6/8 και 0/2 ενώ η Τσέχα είχε και 6 διπλά λάθη.

Ήταν ο 3ος σερί τελικός της Πλίσκοβα στη Ρώμη και ο δεύτερος σερί χαμένος.

