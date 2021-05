Italian Open: Στους "4" ο Σόνεγκο παίζει με Τζόκοβιτς (vids)

Για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Λορέντζο Σόνεγκο είναι στους "4" στη Ρώμη.

Ο Ιταλός απέκλεισε με 3-6, 6-4, 6-3 τον Αντρέι Ρούμπλεφ στον προημιτελικό και το απόγευμα (19:30, Cosmote Sport 6) θα παίξει στον ημιτελικό με τον Νόβακ Τζόκοβιτς για μια θέση στον τελικό της Κυριακής στο Italian Open.

Ο Σόνεγκο που έχει αποκλείσει 2 παίκτες top-10 στη σειρά (Τιμ, Ρούμπλεφ) δείχνει να είναι σε εξαιρετική κατάσταση αλλά θα έχει δύσκολο έργο απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Ιταλός και ο Σέρβος πάντως έχουν δώσει μόλις ένα παιχνίδι και ο Σόνεγκο ήταν νικητής με 6-2,6-1 στη Βιέννη (2020)!

Από την άλλη στο γυναικείο ταμπλό, η Ίγκα Σβιάτεκ απέκλεισε με 6-2,7-5 την Ελίνα Σβιτολίνα στον προημιτελικό και θα παίξει με την Κόκο Γκάουφ στον ημιτελικό που θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα στη Ρώμη.

Lorenzo Sonego and Novak Djokovic have met once before #IBI21 pic.twitter.com/w4swrU96YB

"This is a dream!

"Semi-final in Rome, my favourite tournament in the world because I'm with my people."

Dreams have become a reality this week for Lorenzo Sonego #IBI21 pic.twitter.com/qZAvCK2buR

— Tennis TV (@TennisTV) May 15, 2021