Madrid Open: Τελικός Μπερετίνι - Ζβέρεφ στη Μαδρίτη (vids)

Ο Ματέο Μπερετίνι και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ θα είναι οι δυο "μονομάχοι" στον τελικό του Madrid Open.

Ο Ιταλός (Νο10) απέκλεισε με 6-4, 6-4 τον Νορβηγό Κάσπερ Ρουντ στον 2ο ημιτελικό και θα παίξει την Κυριακή (19:30, Cosmote Sport 6) με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον τελικό του Madrid Open.

Αυτός θα είναι ο 8ος τελικός Masters του Γερμανού και ο "παρθενικός" του Ιταλού. Ο Ζβέρεφ διεκδικεί τον 4ο τίτλο Masters και τον 15ο καριέρας και ο Μπερετίνι τον 1ο Masters και τον 5ο καριέρας.

Το 2021 ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ κατέκτησε τίτλο στο Ακαπούλκο και ο Ματέο Μπερετίνι στο Βελιγράδι.

Στα μεταξύ τους παιχνίδια ο Γερμανός έχει 2-1 νίκες. Στο χώμα έχουν παίξει δυο φορές στη Ρώμη, με τον Μπερετίνι να κερδίζει με 2-0 το 2019 και τον Ζβέρεφ με 2-0 το 2018.

Ο Ιταλός με μπρέικ θα προηγηθεί με 5-4 στο 1ο σετ και θα κλείσει με το σερβίς του στο 6-4.

Στο 2ο σετ πάλι ο Μπερετίνι θα πετύχει μπρέικ για το 4-3 και θα το υπερασπιστεί για το 5-3. Θα φτάσει σε ματς πόιντ στο 9ο αλλά ο Νορβηγός θα το σβήσει για το 5-4. Τελικά θα κλείσει στο 6-4.

The Italian sees off Ruud 6-4 6-4 to reach the Madrid final against Zverev! #MMOpen pic.twitter.com/GnqaYkgpo7

Power UP @MattBerrettini is the first player to break the Casper Ruud serve this week - and he serves out the first set 6-4!#MMOpen pic.twitter.com/MVPz4nWrIj

— Tennis TV (@TennisTV) May 8, 2021