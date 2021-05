Ρότζερ Φέντερερ: Ήρωας κόμικ στην Ελβετία (pic)

Το κόμικ με ήρωα τον Ρότζερ Φέντερερ είναι γεγονός στην Ελβετία. Ο σπουδαίος τενίστας έχει την δική του σειρά νομισμάτων στη χώρα αλλά ήρθε η ώρα να γίνει και κόμικ.

Δεν είναι μόνος του αλλά μαζί με τον παιδικό του ήρωα κόμικ, τον παπαγάλο Globil.

Πρόσφατα λοιπόν κυκλοφόρησε ένα βιβλίο κόμικ με τον τίτλο "Globi and Roger" και είναι η ιστορία του τενίστα και του εξίσου διάσημου στην Ελβετία παπαγάλου. Κυκλοφορεί ήδη στα αγγικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά.

Πριν από μερικούς μήνες ηρωίδα σε κόμικ έγινε στην Ιαπωνία και η Ναόμι Οσάκα.

Like many people who grew up in Switzerland, I have fond memories of reading Globi comic books.

Today, as I look at my old books from 1979 and early 80’s, I am honored to be reunited with Globi to share a story together.

For more information: https://t.co/RJPB9gDri3 pic.twitter.com/sqzS6g16O5

— Roger Federer (@rogerfederer) May 7, 2021