Ο Ρότζερ Φέντερερ έχει πλέον το δικό του χρυσό νόμισμα στην Ελβετία.

Το εθνικό νομισματοκοπείο της χώρας "έκοψε" και κυκλοφόρησε στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 το νέο νόμισμα που είναι αφιερωμένο στον σπουδαίο τενίστα και αυτή τη φορά είναι χρυσό.

Τα 4 νέα νομίσματα έχουν ως θέμα τις νίκες του Ρότζερ Φέντερερ στο Wimbledon αφού ο Ελβετός το 2017 έφτασε τα 8 τρόπαια και είναι ο "Βασιλιάς" του Grand Slam.

Στην κυκλοφορία δόθηκαν 10.000 χρυσά νομίσματα. Ταυτόχρονα "κόπηκαν" από τα παλιά (ασημένια) άλλα 40.000 ασημένια αφού υπάρχει τεράστια ζήτηση.

Το νόμισμα με την μορφή του Ρότζερ Φέντερερ είναι των 50 φράγκων. Παράλληλα στις 3/9 κυκλοφόρησαν και νομίσματα με θέμα τους πυροσβέστες.

Τα πρώτα νομίσματα για τον Ρότζερ Φέντερερ είχαν "κοπεί" το 2019 και ήταν ασημένια!

Photo Credit: Swiss Mint

Thank you Switzerlandand Swissmint for this incredible honour and privilege. #DankeSchweiz#MerciLaSuisse#GrazieSvizzera#GraziaSvizra pic.twitter.com/gNs6qYjOh6

— Roger Federer (@rogerfederer) December 2, 2019