Madrid Open: Προημιτελικός Ναδάλ - Ζβέρεφ στη Μαδρίτη (vids)

Δυο πρώην νικητές του τουρνουά θα "μονομαχήσουν" στον προημιτελικό της Παρασκευής για μια θέση στους "4" του Madrid Open.

Ο Ράφα Ναδάλ που κέρδισε το Madrid Open για 5 φορές με τελευταία το 2017 θα συναντήσει την Παρασκευή (16:00, Cosmote Sport 6) τον νικητή του 2018 Αλεξάντερ Ζβέρεφ και ένας εκ των δυο θα συνεχίσει στα ημιτελικά.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ για να φτάσει στους "8" απέκλεισε με 6-3, 7-6 (3) τον Νταν Έβανς και θα έχει δύσκολο έργο απέναντι στον Ράφα Ναδάλ. Ο Ισπανός σε 7 παιχνίδια με τον Γερμανό έχει 5 νίκες αλλά στο χώμα ο Ναδάλ είναι στο 3-0.

Πάντως στα 2 τελευταία παιχνίδια, στο ATP Finals 2019 και στο Paris Masters 2020 νικητής ήταν ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Την Παρασκευή (14:00, Cosmote Sport 6) θα παίξουν επίσης οι Τιμ-Ίσνερ που είναι στην ίδια πλευρά με Ναδάλ-Ζβέρεφ ενώ στην άλλη πλευρά στις 18:00 θα δούμε τους Γκάριν-Μπερετίνι και στις 20:00 τους Ρουντ-Μπούμπλικ.

