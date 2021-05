Στον 3ο γύρο του Madrid Open σταμάτησε η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά .

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δεν βρέθηκε σε καλή ημέρα και ηττήθηκε με 7-6 (4), 6-4 από τον Νορβηγό (Νο22) Κάσπερ Ρουντ ο οποίος θα παίξει στον προημιτελικό της Παρασκευής (20:00) με τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Νορβηγού επί του Έλληνα αλλά και η πρώτη top-5 νίκη (3η top-10). O Στέφανος Τσιτσιπάς είχε 30 winners και 20 αβίαστα και ο Κάσπερ Ρουντ είχε 17-12.

Την επόμενη εβδομάδα ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα παίξει στην Ρώμη. Σταμάτησε στις 27 νίκες όσες έχει και ο Αντρέι Ρούμπλεφ στο 2021. Aπό την άλλη ο Κάσπερ Ρουντ είναι κοντά στην είσοδο του στο top-20.

Στο 1ο σετ ο Κάσπερ Ρουντ θα προηγηθεί με 2-1 με το σερβίς του αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς με love service game θα ισοφαρίσει σε 2-2. O Έλληνας με νέο love service game πάει στο 4-4 και θα ισοφαρίσει σε 5-5!

O Στέφανος Τσιτσιπάς θα οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ και εκεί ο Κάσπερ Ρουντ θα έχει 3 σετ πόιντ (6-3). Με την 2η ευκαιρία του ο Νορβηγός θα κλείσει το σετ στο 7-6 (4).

Ο Ρουντ έχει 9 winners και 8 αβίαστα και ο Τσιτσιπάς 18-12.

Στο 2ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς με το σερβίς του θα πάει στο 2-1 και ο Κάσπερ Ρουντ θα κλείσει με άσο για το 2-2.

Ο Κάσπερ Ρουντ θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 7ο και με μπρέικ θα προηγηθεί με 4-3. Ο Τσιτσιπάς μειώνει σε 5-4 αλλά ο Ρουντ με το σερβίς του κλείνει το σετ και το παιχνίδι.

Ruud's win against Tsitsipas will see him rise inside the top 20 for the first time next week! @CasperRuud98 #MMOpen pic.twitter.com/7SQKPOApHN

— Tennis TV (@TennisTV) May 6, 2021