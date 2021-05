Madrid Open: Αποκλείστηκε στον 3ο γύρο ο Μεντβέντεφ (vids)

Ο Χιλιανός Κριστιάν Γκάριν πήρε από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ το εισιτήριο για τους "8" στο Madrid Open.

Ο Ρώσος αποκλείστηκε στον 3ο γύρο με 6-4, 7-6 (2), 6-1 από τον Χιλιανό ο οποίος χρειάστηκε 2,5 ώρες για να προκριθεί στους "8" και θα παίξει με τον νικητή του αγώνα του Μπερετίνι με τον Ντελμπόνις.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι δεν είναι καλός στο χώμα. Ο Μεντβέντεφ είχε 43 αβίαστα και ο Γκάριν μόλις 20.

Πρόκριση για τον Τιμ

Ο Ντομινίκ Τιμ από την πλευρά του απέκλεισε με 7-6 (7), 6-4 τον Άλεξ Ντε Μινόρ και θα παίξει στον προημιτελικό της Παρασκευής με τον Τζον Ίσνερ ή τον Αντρέι Ρούμπλεφ.

Από την άλλη ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ έβγαλε εκτός με 6-4, 6-3 τον Ασλάν Καράτσεφ και περιμένει τον νικητή του αγώνα του Τσιτσιπά με τον Ρουντ για να μάθει τον αντίπαλο του.

