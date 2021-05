Με την 24η νίκη της σε 27 αγώνες στο 2021 η Άσλεϊ Μπάρτι είναι στους "4" στο Madrid Open.

H Αυστραλή που είναι στο Νο1 κόσμου απέκλεισε με 6-1, 3-6, 6-3 την Πέτρα Κβίτοβα στον προημιτελικό του Madrid Open και θα παίξει στον ημιτελικό με την Ισπανίδα (Νο62) Πάουλα Μπαντόσα.

Η Μπάρτι έχει ήδη 3 τίτλους μέσα στο 2021 και είναι πολύ κοντά και σ' έναν ακόμη τελικό όπου θα διεκδικήσει τον 4ο τίτλο της. Από την άλλη η Μπαντόσα έβγαλε νοκ άουτ με 6-4,7-5 την Μπελίντα Μπέντσιτς αλλά θα έχει δύσκολο έργο στον ημιτελικό με την Αυστραλή.

