Ο διαιτητής Φωτιιάς απέβαλε τον Άγγελο Χαριστέα μετά το Κηφισιά - ΠΑΟΚ, λόγω διαμαρτυριών.

«Αναβρασμός» επικρατεί στις τάξεις της Κηφισιάς για τη διαιτησία του Βασίλη Φωτιά, στο ματς με τον ΠΑΟΚ, κυρίως για τη φάση του δεύτερου πέναλτι. Παράπονα τα οποία εκφράστηκαν και από τον Σεμπάστιαν Λέτο στις δηλώσεις του στην Cosmote TV.

Λίγο μετά τη λήξη ο Αργεντινός τεχνικός πήγε στον Μακεδόνα ρέφερι και του είπε τις... ενστάσεις του, ενώ παράπονα έκαναν και άλλα μέλη του κλαμπ των Βορείων Προαστίων.

Σε αυτό το πλαίσιο ο διαιτητής της αναμέτρησης απέβαλε μετά το παιχνίδι τον τεχνικό διευθυντή της Κηφισιάς, Άγγελο Χαριστέα.

Θυμίζουμε πως επόμενο ματς της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο είναι στην ερχόμενη Δευτέρα (9/3) στο ματς των 100 χρόνων του Παναιτωλικού, στο Αγρίνιο.