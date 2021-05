Madrid Open: Πρεμιέρα με τον Περ ο Τσιτσιπάς (vids)

Με τον Γάλλο Μπενουά Περ (Νο35) θα κάνει πρεμιέρα στο Madrid Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς .

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας αρχίζει απευθείας από τον 2ο γύρο και θα συναντήσει τον Γάλλο που απέκλεισε με 6-4,7-5 τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι την Τετάρτη (22:00, Cosmote Sport 6) στο "Manolo Santana".

Οι δυο τους έπαιξαν πριν από λίγες εβδομάδες στο Mexican Open με τον Στέφανο Τσιτσιπά να επικρατεί με 6-3,6-1. Το 2019 στην Ουάσινγκτον ο Έλληνας είχε κερδίσει με 7-5, 6-0 ενώ ο Γάλλος έχει μια νίκη το 2017 στη Μετς της Γαλλίας με 6-2,6-4.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς το 2019 είχε φτάσει στον τελικό του Madrid Open ενώ το 2020 το τουρνουά δεν διεξήχθη. To 2021 κατέκτησε το πρώτο Masters της καριέρας του στο Μόντε Κάρλο ενώ έφτασε στους "8" στο Miami Open.

Ο Έλληνας που είναι στο Νο5 κόσμου έχει 2 σερί τελικούς στο Tour και 26 νίκες.

Την Τετάρτη γύρω στις 16:00 θα δούμε τον Ράφα Ναδάλ με τον νεαρό Ισπανό Κάρλος Αλκαράζ ο οποίος θα κλείσει στο γήπεδο τα 18 του χρόνια! Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ θα παίξει στις 12:00 με τον Φόκινα, στις 14:00 ο Ζβέρεφ με τον Νισικόρι και στις 12:00 ο Καράτσεφ με τον Σβάρτσμαν.

Doing it for the 'Gram @benoitpaire celebrates his victory over Basilashvili with the fans! #MMOpen pic.twitter.com/RHwJ6SGigM

— Tennis TV (@TennisTV) May 4, 2021