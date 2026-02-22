Η ΑΕΛ Novibet έχασε απίθανη ευκαιρία για το 2-1 επί του ΠΑΟΚ με τον Κακουτά και στο 94' ακυρώθηκε το αυτογκόλ του Κένι για χέρι του Μούργου.

Το θρίλερ στη Λάρισα δεν είχε νικητή. Η ΑΕΛ Novibet στις καθυστερήσεις είχε τεράστια ευκαιρία για τη νίκη, πέτυχε και ένα γκολ, αλλά ακυρώθηκε κι έτσι έμεινε στο 1-1 με τον ΠΑΟΚ.

Στο 91' ο Τσιφτσής έκανε τραγικό λάθος, ο Κακουτά εκτός περιοχής με άδεια την εστία έκανε το δεξί σουτ, αλλά ήταν άτσαλο και η μπάλα έφυγε άουτ.

Η ευκαιρία του Κακουτά

Στο 94' οι Θεσσαλοί σκόραραρ. Ο Πέρες από δεξιά γύρισε στον Μούργο, αυτός στόπαρε κι έκανε το αριστερό σουτ, η μπάλα βρήκε στον Κένι και κατέληξε στα δίχτυα.

Ο Τσιμεντερίδης, όμως, κλήθηκε στο VAR για να δει τη φάση κι ακύρωσε το γκολ, διότι ο Μούργος στο κοντρόλ βρήκε τη μπάλα με το αριστερό χέρι.

Το γκολ που ακυρώθηκε