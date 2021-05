Τον 5ο τίτλο της καριέρας του και τον 2ο στο 2021 κατέκτησε στο Μόναχο ο Νικολόζ Μπασιλασβίλι.

Ο 29χρονος Γεωργιανός που είναι στο Νο35 επικράτησε με 6-4,7-6 (5) του Γερμανού Γιαν Λέναρντ Στρουφ στον τελικό στο Μόναχο και έδειξε πως είναι σε πολύ καλή κατάσταση.

Στο Estoril Open νικητής ήταν ο Ισπανός Άλμπερτ Ράμος Βινιόλας που κέρδισε με ανατροπή με 4-6, 6-3, 7-6 (3) στον τελικό τον Βρετανό Κάμερον Νορί. Αυτός είναι ο 3ος τίτλος καριέρας για τον έμπειρο Ισπανό (Νο46) και ο πρώτος μετά από το 2019.

Cordoba - Final

Buenos Aires - Semi-Final

Marbella - Semi-Final

Estoril - Champion A tour-leading wins on clay in 2021 for @albertramos88!#EstorilOpen pic.twitter.com/ntcTFA1Rt8 — Tennis TV (@TennisTV) May 2, 2021

"I know how you feel now, because I was in your position a lot of times, but I'm pretty sure the titles will arrive - you've improved a lot in the last year and you deserve it" Heartfelt words from champion @albertramos88 towards runner-up @cam_norrie #EstorilOpen pic.twitter.com/UfZBaK9I5k — Tennis TV (@TennisTV) May 2, 2021

A mARVellous effort @albertramos88 fights off injury to defeat Norrie 4-6 6-3 7-6(3) and claim his third ATP title in Estoril!#EstorilOpen pic.twitter.com/LCbKW3jiBQ — Tennis TV (@TennisTV) May 2, 2021

Nikoloz Basilashvili on German clay: Either loses in the first round or wins the title pic.twitter.com/PuIaXDAH3J — Tennis TV (@TennisTV) May 2, 2021