Τέλος το Madrid Open για την Ναόμι Οσάκα.

Η Τσέχα (Νο20) Καρολίνα Μούτσοβα επικράτησε με 6-4,3-6, 6-1 της Ναόμι Οσάκα (Νο2) στον 2ο γύρο και συνεχίζει στον 3ο γύρο όπου θα περιμένει την νικήτρια του αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη με την Ανέτ Κονταβέιτ.

Η 24χρονη Τσέχα κυριάρχησε από την αρχή έως το τέλος στο παιχνίδι με την Ιαπωνέζα η οποία είχε πολύ καιρό να παίξει στο χώμα και αξίζει να θυμίσουμε ότι πριν από δυο μήνες έφτασε στα ημιτελικά του Australian Open.

MAGIC Muchova

A third Top-10 win of the season for @karomuchova7, who knocks out the second seed to make the last 16 in Madrid!#MMOPEN pic.twitter.com/V8qZX0pcwg

— wta (@WTA) May 2, 2021