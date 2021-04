Τα 51 χρόνια του γιορτάζει ο Αντρέι Άγκασι.

Ο μακρυμάλλης που έγινε καραφλός, ο "γυναικάς", το αντίπαλο δέος του Πι Σάμπρας και ένας από τους καλύτερους τενίστες όλων των εποχών!

Γεννήθηκε στις 29/4/1970 στη Νεβάδα των ΗΠΑ και το 2011 θα εισέλθει στο Hall Of Fame του τένις.

Στην καριέρα του κέρδισε τα πάντα. Έχει 60 τίτλους, οι 8 εκ των οποίων είναι Grand Slam. Είναι ένας από τους ελάχιστους τενίστες στον κόσμο που έχει κερδίσει και τα 4 Grand Slam και ο πρώτος που έφτασε τα 4 Australian Open.

Ακόμη στην Ατλάντα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996 κέρδισε το χρυσό μετάλλιο!

Στην προσωπική του ζωή είχε σχέση με την Μπάρμπαρα Στρέιζαντ ενώ παντρεύτηκε την Μπρουκς Σιλντς. Ο γάμος που "στέριωσε" είναι αυτός με την σπουδαία τενίστρια Στέφι Γκραφ.

Με την Γερμανίδα έχουν αποκτήσει δυο παιδιά. Μετά από την απόσυρση του ο πρώην Νο1 κόσμου ασχολήθηκε με την προπονητική και σήμερα είναι ο μέντορας του τενίστα Σεμπάστιαν Κόρντα.

Being a great returner is all about problem solving

On his 51st birthday, remembering @AndreAgassi's fascinating method of reading one of the best serves in the world...

(via @Unscriptd) pic.twitter.com/U3I1TcjZuO

— Tennis TV (@TennisTV) April 29, 2021