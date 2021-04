Κλήρωσε για την Μαρία Σάκκαρη στο Madrid Open που αρχίζει στις 29 Απριλίου στη Μαδρίτη.

Η Ελληνίδα τενίστρια που είναι στο Νο19 κόσμου και αυτή την εβδομάδα θα βρει στην πρεμιέρα της στο 1000αρι της Μαδρίτης την Αμερικανίδα (Νο38) Αμάντα Ανισίμοβα .

Εν συνεχεία στον 2ο γύρο θα πετύχει την Εσθονή Ανέτ Κονταβέιτ , η οποία πριν από λίγες ημέρες στη Στουτγάρδη απέκλεισε την Σοφία Κένιν.

Στον 3ο γύρο η Μαρία Σάκκαρη θα βρει το Νο2 κόσμου, την Ναόμι Οσάκα , την οποία απέκλεισε στο Miami Open . Στον προημιτελικό θα παίξει με την Πλίσκοβα ή την Μπράντι. Η Ελληνίδα είναι στην ίδια πλευρά του ταμπλό και με την Σιμόνα Χάλεπ και την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Στην άλλη πλευρά είναι το Νο1 κόσμου, η Άσλεϊ Μπάρτι , η Ελίνα Σβιτολίνα, η Ίγκα Σβιάτεκ, η Πέτρα Κβίτοβα.

Main draw @MutuaMadridOpen, where Ash Barty, Naomi Osaka, Simona Halep, and Elina Svitolina are the top seeds.

Notable 1Rs:

Barty-Rogers

Kvitova-Bouzkova

Muguruza-Stephens

Halep-Sorribes Tormo

Pliskova-Gauff

Brady-Venus

Sakkari-Anisimova pic.twitter.com/XB1DPzS6Ww

— WTA Insider (@WTA_insider) April 27, 2021