Για 2η φορά στην καριέρα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στον τελικό του Barcelona Open.

O Στέφανος Τσιτσιπάς απέκλεισε σε 1.23' με 6-3, 6-3 τον 19χονο Γιανίκ Σίνερ (Νο19) στον ημιτελικό και θα παίξει την Κυριακή (17:00, Cosmote Sport 6) με τον Ναδάλ ή τον Καρένιο Μπούστα στον τελικό του Barcelona Open.

Ο Έλληνας τενίστας που είναι στο Νο5 κόσμου επιστρέφει στον τελικό για πρώτη φορά μετά από το 2018 (είχε χάσει από τον Ναδάλ) και φτάνει στις 26 νίκες μέσα στο 2021, πρώτος μαζί με Ρούμπλεφ, αλλά και τις 9 συνεχόμενες χωρίς απώλεια σετ (17-0).

Από την άλλη αυτός θα είναι ο 3ος τελικός του στο 2021. Έχει μια ήττα στο Ακαπούλκο και μια νίκη στο Μοντε Κάρλο. Είναι μάλιστα ο 2ος συνεχόμενος αφού την περασμένη Κυριακή έπαιξε στο Monte Carlo Masters.

Συνολικά ο τελικός της Κυριακής θα είναι ο 15ος στην καριέρα του με τον πρώτο να τον είχε δώσει στη Βαρκελώνη το 2018. Θα διεκδικήσει από Ναδάλ ή Μπούστα τον 7ο τίτλο του.

O Στέφανος Τσιτσιπάς είχε 4/10 μπρέικ πόιντ και ο Γιανίκ Σίνερ είχε 0/4. Αυτή ήταν η 2η νίκη του Έλληνα επί του Ιταλού σε σύνολο 3 αγώνων.

Ένα μπρέικ έδωσε το σετ!

Στο 1ο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ στο 2ο γκέιμ αλλά ο Γιανίκ Σίνερ θα τα σβήσει για να ισοφαρίσει σε 1-1. Ο Ιταλός ισοφαρίζει σε 2-2 και θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα τα σβήσει για να πάει στο 3-2 και θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ το οποίο και θα σβήσει ο Γιανίκ Σίνερ για το 3-3. Ο Έλληνας θα φτάσει σε μπρέικ και στο 5-3 και με το σερβίς του θα κλείσει στο 6-3!

Ο Έλληνας έχει 1/6 μπρέικ πόιντ και ο Ιταλός έχει 0/2.

Με ποιότητα στον τελικό!

Ο Γιανίκ Σίνερ ξεκινάει με love service game το 2ο σετ και ο Στέφανος Τσιτσιπάς απαντά με τον ίδιο τρόπο για το 1-1. Ο Ιταλός θα φτάσει σε 2 μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ αλλά ο Έλληνας θα ισοφαρίσει σε 2-2.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ στο 5ο και θα φτάσει σε μπρέικ (3-2). Με το σερβίς του πάει στο 4-2 αλλά ο Σίνερ μειώνει σε 4-3. Ο Έλληνας θα κλείσει με μπρέικ στο 6-3.

That's nine wins in-a-row for @steftsitsipas! The World No.5 defeats Sinner 6-3 6-3 and moves into the Barcelona final! #BCNOpenBS pic.twitter.com/WNJMT2s4pm — Tennis TV (@TennisTV) April 24, 2021