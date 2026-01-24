Ράσταβατς: «Περιμένω να ξαναγίνουμε Αστέρας»

Οι δηλώσεις του Μίλαν Ράσταβατς στην κάμερα της NOVA μετά την ήττα του Αστέρα AKTOR από την ΑΕΚ στην Τρίπολη.

Η τρίτη θητεία του Μίλαν Ράσταβατς στον πάγκο του Αστέρα AKTOR άρχισε με ήττα. Οι Αρκάδες ήταν καλοί κόντρα στην ΑΕΚ, όμως έχασαν ευκαιρίες και εν τέλει ηττήθηκαν με 1-0 από το φανταστικό γκολ του Λούκα Γιόβιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός μίλησε στην κάμερα της NOVA και στάθηκε στην εξαιρετική εικόνα της ομάδας τους στο δεύτερο μέρος.

Οι δηλώσεις του Μίλαν Ράσταβατς

«Είπα και πριν το παιχνίδι, αυτό που περιμένω είναι να ξαναγίνουμε Αστέρας. Παρά το ότι δεν πήραμε το αποτέλεσμα στο τέλος, το δεύτερο ημίχρονο είναι αυτό που θέλουμε να δούμε».

Για το γεγονός ότι η ΑΕΚ έκανε μια ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο: «Το καταλαβαίνω. Είχαμε πολύ καλή πίεση μας τόσο με την μπάλα όσο και χωρίς αυτή. Δεν μπορούσαν να μας απειλήσουν».

Για το αν είχε μπει ο Αστέρας στο πρώτο ημίχρονο όπως και στο δεύτερο: «Μπήκαμε στο ματς με λίγη πίεση και άγχος και όχι με τόσο καλή αυτοπεποίθηση. Βήμα - βήμα γίναμε καλύτεροι και πιστεύαμε περισσότερο στον εαυτό μας. Η ΑΕΚ είναι μια καλή ομάδα, ανταγωνιστική και χρειάζεται λίγο χρόνο και χώρο για να σου κάνει ζημιά».

