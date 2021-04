Στους "4" στο Serbian Open του Βελιγραδίου προκρίθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς .

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 του κόσμου απέκλεισε με 6-1, 6-3 τον συμπατριώτη του Μίομιρ Κετσμάνοβιτς στον προημιτελικό και θα παίξει στον ημιτελικό του Σαββάτου με τον νικητή του αγώνα του Καράτσεφ με τον Μάγκερ.

Στους "4" προκρίθηκε και το Νο10 κόσμου ο Ιταλός Ματέο Μπερετίνι ο οποίος κέρδισε με 6-4, 6-4 τον Φιλίπ Κραϊνοβιτς και θα παίξει με τον Ντελμπόνις ή τον Τάρο Ντάνιελ.

Into a semi-final for the first time since 2019 Vienna! @MattBerrettini defeats Krajinovic in straight sets 6-4 6-4.

@SerbiaOpen2021 pic.twitter.com/vddZ0zLLmK

— Tennis TV (@TennisTV) April 23, 2021