Άδοξο ήταν το τέλος του Φάμπιο Φονίνι στο Barcelona Open 2021.

Ο Ιταλός πρώην top-10 αποβλήθηκε στον αγώνα του 2ου γύρου του τουρνουά με τον Ισπανό Ζαπάτα Μιράλες για εξίβρυση του διαιτητή!

Ο Ισπανός πήρε το 1ο σετ με 6-0, προηγήθηκε με 3-0 στο 2ο αλλά ο Ιταλός έφτασε στο 4-4 και εκεί τα έκανε... μούσκεμα.

Διαμαρτυρήθηκε έντονα για κάποια απόφαση και δεν ήταν η πρώτη φορά και έτσι αποφασίστηκε να αποβληθεί!

O Φάμπιο Φονίνι που είχε δηλώσει στο τελευταίο Wimbledon ότι έπρεπε να βομβαρδιστούν οι εγκαταστάσεις του τουρνουά είχε απολβληθεί ξανά το 2017 στο US Open.

Τότε στον 1ο γύρο με αντίπαλο τον Τραβάλια είχε εξυβρίσει την διαιτητή αλλά είχε αποβληθεί μετά από το παιχνίδι μέσω ανακοίνωσης από το τουρνουά.

We don't know for sure coz the director showed Zapata the whole time.

There was a foot fault on his first serve down a bp. After he lost that point, he seemed to say something toward the line ump (?) #Fogninihttps://t.co/bePx1V1DJF pic.twitter.com/5jSW98ax6W

— Tennis GIFs (@tennis_gifs) April 21, 2021