Ο Στέφανος του Μόντε Κάρλο

Εκεί όπου το όνομά του θα χαραχτεί πλάι στα ονόματα των προηγούμενων νικητών μεταξύ των οποίων και η μητέρα του.

Εκεί τόσο κοντά στην Ακαδημία Μουράτογλου όπου συστηματικά προπονείται και προετοιμάζεται για τα μεγάλα τουρνουά.

Εκεί έμελλε να κερδίσει τον πρώτο του Masters τίτλο ο Στέφανος Τσιτσιπάς ντριφτάροντας στην αγαπημένη του επιφάνεια, στο χώμα.

It all starts from Monte Carlo έγραψε στον φακό της κάμερας μετά τον αγώνα σαν να προειδοποιεί για αυτό που έρχεται στο χωμάτινο κομμάτι της σεζόν με Βαρκελώνη, Μαδρίτη και Ρώμη να ακολουθούν ως το Rolland Garros, το γαλλικό grand slam.

Με πολύ σταθερό σερβίς, πιέζοντας τον επιρρεπή σήμερα στο λάθος Αντρέι Ρούμπλεφ ειδικά στο backhand, με επιλεκτικά γεμάτα αυτοπεποίθηση ανεβάσματα στο φιλέ και βαθιά «γεμάτα» χτυπήματα κοντά στην baseline ο Στέφανος Τσιτσιπάς πρόσθεσε ένα τίτλο στο παλμαρέ του, τον σπoυδαιότερο μαζί με την νίκη στο Nitto ATP Finals to 2019.

Στο τέλος δεν ξέχασε να ευχαριστήσει τον προπονητή του Γιώργο Φουντούκο που του δίδαξε το τένις από μικρό παιδί αλλά και τους φωτογράφους (!) που έφεραν λίγη ενέργεια στο court με την παρουσία τους και τα κλικ των μηχανών τους. Η απουσία του κοινού είναι αισθητή αλλά δεν εμπόδισε τον Στέφανο να θριαμβεύσει.

Συγκινημένος ο πατέρας του στο τέλος ακόμα περισσότερο η συνήθως ψύχραιμη μητέρα του ίσως λόγω του πρώτου Masters τίτλου, ίσως λόγω και της εκπληκτικής οικογενειακής συγκυρίας που προανέφερα.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Αντρέι Ρούμπλεφ είναι ένας εκπληκτικός παίκτης απέναντι στον οποίο ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα δώσει πολλά κρίσιμα παιχνίδια στο μέλλον, το παρόν όμως ανήκει στον Έλληνα πρωταθλητή. Αυτή η Κυριακή είναι άλλη μια που χάρη στον Στέφανο θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ελληνικού τένις. Οι ξένοι σχολιαστές που αναφέρουν τον Στέφανο ως τον «πρώτο Έλληνα Masters νικητή», εμείς ευχόμαστε για μια χρυσή συνέχεια που κάνει προπόνηση σε κάποιο γήπεδο σήμερα, κοιτώντας με δέος τα επιτεύγματα του Τσιτσιπά.

It all starts from Monte Carlo κι ας ελπίσουμε ότι ισχύει και τον πρωταθλητή από την Βουλιαγμένη αλλά και το ελληνικό τένις γενικότερα. Η μεγαλύτερη νίκη μέχρι την επόμενη όπως έλεγε κι ο μεγαλύτερος Έλληνας αθλητής.