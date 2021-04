Το μονοπάτι του στο Barcelona Open που αρχίζει στις 19/4 έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς .

Ο Έλληνας τενίστας είναι στο Νο2 του ταμπλό στο 500αρι της Βαρκελώνης όπου το 2018 είχε παίξει στον τελικό και στο Νο1 είναι ο Ράφα Ναδάλ .

Έχει μαζί του στην ίδια πλευρά τον Αντρέι Ρούμπλεφ με τον οποίο μπορεί να παίξει στον ημιτελικό ενώ ο Ναδάλ έχει τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν. Ο Τσιτσιπάς με τον Ναδάλ που έχει 11 τίτλους στη Βαρκελώνη μπορεί να παίξουν μόνο στον τελικό.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αρχίζει από τον 2ο γύρο και θα παίξει με τον νικητή του αγώνα του Χαουμέ Μουνάρ (Ισπανία) και του Τιάγκο Μοντέιρο (Βραζιλία). Στους "16" βάσει του ranking θα παίξει με τον Άλεξ Ντε Μινόρ και στον προημιτελικό με τον Ντένις Σαποβάλοφ.

Πιθανοί προημιτελικοί:

Ναδάλ-Γκοφέν

Σβάρτσμαν-Καρένιο Μπούστα

Μπαουτίστα Αγκούτ-Ρούμπλεφ

Τσιτσιπάς-Σαποβάλοφ

This is the Barcelona Open Banc Sabadell 2021 Main Draw!

Thoughts?#BCNOpenBS pic.twitter.com/Fll2u5Siwg

— Barcelona Open Banc Sabadell (@bcnopenbs) April 17, 2021