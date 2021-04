Μετά από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ που αποχώρησε λόγω covid-19 και τον Ματέο Μπερετίνι που αποκλείστηκε από τον Φοκίνα άλλο ένα μέλος του top-10 δεν συνεχίζει στο Monte Carlo Masters.

Ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν που είναι στο Νο9 κόσμου αποκλείστηκε με 6-3, 6-3 από τον 22χρονο Νορβηγό Κάσπερ Ρουντ που είναι στο Νο27.

Επόμενος αντίπαλος για τον Κάσπερ Ρουντ θα είναι ο Κάρεν Κατσάνοφ ή ο Καρένιο Μπούστα.

On Wednesdays we wear pink...and beat the seventh seed! @CasperRuud98 knocks Schwartzman out of the #RolexMCMasters with a 6-3 6-3 victory pic.twitter.com/q5CgLwdR71

— Tennis TV (@TennisTV) April 14, 2021