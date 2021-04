Charleston Open: Πρώτος τίτλος καριέρας για την Κουντερμέτοβα (vids)

Τον "παρθενικό" τίτλο της καριέρας της στο απλό κέρδισε την Κυριακή στις ΗΠΑ η Βερόνικα Κουντερμέτοβα.

Η 23χρονη Ρωσίδα επικράτησε με 6-4, 6-2 της Μαυροβούνιας Ντάνκα Κόβινιτς στον τελικό και από το Νο38 θα βρεθεί την Δευτέρα (12/4) στο Νο29 που είναι νέο ρεκόρ καριέρας.

Αυτός είναι ο 2ος τελικός της στο 2021 με τον πρώτο στο Άμπου Ντάμπι να μην είναι επιτυχημένος αφού τον τίτλο πήρε η Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η 19χρόνη Μαρία Καμίλα Οσόριο Σεράνο ήταν η μεγάλη νικήτρια στο Copa Colsanitas που διεξήχθη στην Μπογκοτά της Κολομβίας.

Η νεαρή Κολομβιανή επικράτησε στον τελικό με 5-7, 6-3, 6-4 της Σλοβένας Ταμάρα Ζίντανσεκ και από το Νο180 της παγκόσμιας κατάταξης θα βρεθεί στο Νο135 που είναι φυσικά νέο ρεκόρ καριέρας.

A triumphant twirl

We get the feeling there will be more of these to come...

Kudermetova #VolvoCarOpen pic.twitter.com/pkIcmdog8v

— Volvo Car Open (@VolvoCarOpen) April 11, 2021