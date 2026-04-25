Μεγάλη ευκαιρία στο 33' για να ξαναπάρει το προβάδισμα στον τελικό είχε ο ΠΑΟΚ με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Ο ΠΑΟΚ είδε τον Φούντα να ισοφαρίζει σε 1-1 στον τελικό στο 28', αλλά πέντε λεπτά αργότερα οι ασπρόμαυροι έφτασαν κοντά στο να πάρουν ξανά το προβάδισμα.

Ο Ζίβκοβιτς με ένα πλασέ έξω από την περιοχή είδε την μπάλα να περνάει ελάχιστα δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Χριστογεώργου.

Ο ΠΑΟΚ είχε προηγηθεί στο σκορ στο 15' με τέρμα του Μιχαηλίδη με κεφαλιά.