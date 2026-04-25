Στασινόπουλος: «Πανηγυρίζουμε που τους χαλάσαμε τα βρώμικα σχέδια»

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Δήμος Στασινόπουλος, έστειλε το δικό του μήνυμα όσον αφορά το ελληνικό μπάσκετ μετά την παραμονή της ομάδας του στην Stoiximan GBL.

Το Μαρούσι μπορεί να γνώρισε την ήττα στην «PAOK Sports Arena» αλλά παρέμεινε στην Stoiximan GBL μετά και την ήττα του Πανιωνίου στο Αλεξάνδρειο.

Μετά το τέλος ο Ηλίας Παπαθεοδώρου με χαρακτηριστική δήλωση είχε... συλλυπηθεί «τους απέναντι» μοιράζοντας συγχαρητήρια στην ομάδα του για την παραμονή.

Τον λόγο πήρε και ο Δήμος Στασινόπουλος, ο οποίος με χαρακτηριστική δήλωση, ανέφερε: «Στο Μαρούσι Chery δεν πανηγυρίζουμε την παραμονή στη Stoiximan GBL διότι οι στόχοι μας είναι πάντα υψηλότεροι. Πανηγυρίζουμε όμως που τους χαλάσαμε τα βρώμικα σχέδια! Θέλω να συγχαρώ τους παίκτες και τους προπονητές μας που δεν το έβαλαν κάτω, κόντρα σε όλους και σε όλα και τα κατάφεραν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο του Αμαρουσίου που ήταν δίπλα στην ομάδα κατά τη διάρκεια όλης της αγωνιστικής περιόδου και μας έδωσε δύναμη να συνεχίσουμε. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον μάγκα προπονητή μας Ηλία Παπαθεοδώρου που μαζί του θα χτίσουμε την ομάδα μας για τη νέα σεζόν!»

Και κατέληξε: «Ο μεγάλος αγώνας μόλις ξεκίνησε για εμάς: Δικαιοσύνη και κάθαρση στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ που ορισμένοι ζουν στην αυταπάτη ότι είναι «μαγαζί» τους, δρώντας ανεξέλεγκτα. Καλώ τους ιδιοκτήτες και τους φιλάθλους του Πανιωνίου που, σήμερα, είναι απογοητευμένοι, παρά τη μεγάλη προσπάθεια που έκαναν, όλη τη χρονιά, όπως, επίσης, και όλων των ομάδων να… ξεβρωμίσουμε όλοι μαζί το ελληνικό μπάσκετ. Ζήτω το ελληνικό μπάσκετ. Καλό καλοκαίρι!»