Miami Open: Πρώτος ημιτελικός Masters για τον Ρούμπλεφ (vids)

Στον πρώτο ημιτελικό Masters της καριέρας του προκρίθηκε ο Αντρέι Ρούμπλεφ .

Ο Ρώσος που είναι στο Νο8 και εάν κατακτήσει τον τίτλο στο Miami Open θ' ανέβει στο Νο7 απέκλεισε με 6-4, 7-6 (7) τον 20χρονο Αμερικανό Σεμπάστιαν Κόρντα στον προημιτελικό και θα παίξει την Παρασκευή στον ημιτελικό με τον Χούμπερτ Χούρκατς ο οποίος έβγαλε νοκ άουτ τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ είναι πλέον ο μοναδικός top-10 στο Miami Open. Στον άλλο ημιτελικό θα κοντραριστούν ο Ιταλός Γιανίκ Σίνερ και ο Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ, που είχε τρεις διακοπές λόγω βροχής, ο Αντρέι Ρούμπλεφ θα φτάσει πρώτος σε μπρέικ (5-3). Ο Σεμπάστιαν Κόρντα θα το πάρει αμέσως πίσω για το 5-4 και θα ισοφαρίσει σε 5-5.

Με νέο μπρέικ ο Ρώσος θα κλείσει το σετ στο 7-5.

Στο 2ο σετ, ο Αντρέι Ρούμπλεφ με μπρέικ θα πάρει προβάδισμα με 4-2 και με το σερβίς του στο 5-2. Ο Σεμπάστιαν Κόρντα θα πάρει πίσω το μπρέικ για να μειώσει σε 5-4 και θα ισοφαρίσει σε 5-5.

Ο Αμερικανός θα οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ. Εκεί θα προηγηθεί με μίνι μπρέικ με 3-1 και 5-3! Μειώνει με άσο σε 5-4 ο Ρώσος και με λάθος του Αμερικανού πάμε στο 5-5!

Ο Ρούμπλεφ θα φτάσει σε ματς πόιντ αλλά θα το σβήσει ο Κόρντα (6-6). Νέο ματς πόιντ για τον Ρούμπλεφ αλλά θα το σβήσει με το σερβίς του ο Αμερικανός για το 7-7. Με διπλό σφάλμα του αντιπάλου του ο Ρούμπλεφ θα πάει σε 3ο ματς πόιντ και με άσο θα το τελειώσει.

