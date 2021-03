Miami Open: Ο Κόρντα απέκλεισε τον Σβάρτσμαν και είναι στους "8" (vids)

Στους "8" του Miami Open προκρίθηκε ο Σεμπάστιαν Κόρντα .

Ο 20χρονος Αμερικανός που είναι στο Νο87 κόσμου απέκλεισε με 6-3, 4-6, 7-5 το Νο9 κόσμου Ντιέγκο Σβάρτσμαν και θα παίξει στον 1ο προημιτελικό καριέρας σε Masters με τον νικητή του αγώνα του Μάριν Τσίλιτς με τον Αντρέι Ρούμπλεφ.

Αυτή ήταν η πρώτη top-10 νίκη του και ήρθε λίγες ημέρες μετά από την πρώτη του top-20 (Φονίνι).

Ο αγώνας είχε διάρκεια 2.36'. Ο Σβάρτσμαν είχε 12 winners και 44 αβίαστα και ο Κόρντα 38-66. Οι άσοι ήταν 8-1 για τον Αμερικανό και τα μπρέικ πόιντ 4/11 (Κόρντα) και 3/8 (Σβάρτσμαν).

Στο 1ο σετ ο Σεμπάστιαν Κόρντα με μπρέικ πάει στο 2-0 και στο 3-1 θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ για να κλείσει τελικά το σετ στο 6-3. Το 2ο σετ είναι πιο δυνατό. Ο Σβάρτσμαν είναι στο 2-1, ο Κόρντα θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ αλλά με διπλό σφάλμα του Αμερικανού ο Αργεντινός θα προηγηθεί με 3-1.

Με το σερβίς του θα κάνει το 4-1 αλλά ο Κόρντα με μπρέικ μειώνει σε 4-3 και θα ισοφαρίσει σε 4-4. Τελικά ο Σβάρτσμαν με μπρέικ θα κλείσει στο 6-4 και θα ισοφαρίσει.

Στο 3ο σετ θα ξεκινήσει με μπρέικ (1-0) ο Κόρντα και με το σερβίς τους θα φτάσει στο 4-2. Στο 5-4 θα έχει ματς πόιντ αλλά ο Σβάρτσμαν θα το σβήσει και με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 5-5.

Ο Κόρντα θα αντιδράσει και θα πάρει πίσω το μπρέικ για το 6-5 και με το σερβίς του θα φτάσει στην επικράτηση!

1991, Montreal: 23-year-old Petr Korda reaches first Masters 1000 quarter-final

2021, Miami: 20-year-old @SebiKorda defeats Diego Schwartzman 6-3 4-6 7-5 to reach his first Masters quarter-final ic.twitter.com/BKhJmycEMI

— Tennis TV (@TennisTV) March 31, 2021