Στους "16" του Miami Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο κορυφαίος Έλληνας απέκλεισε σε 1.56' με 6-3, 3-6, 6-1 τον Ιάπωνα (Νο39) Κέι Νισικόρι στον 3ο γύρο του Miami Open και θα παίξει την Τετάρτη (02:00, Cosmote Sport 6) με τον Ιταλό Λορέντζο Σόνεγκο (7-6 (6) 6-3 τον Γκαλάν) για μια θέση στον προημιτελικό!

Με τον Ιταλό που κέρδισε πριν από λίγους μήνες το Νο1 κόσμου Νόβακ Τζόκοβιτς στη Βιέννη ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έχει παίξει ξανά.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε 32 winners, 17 αβίαστα λάθη, 12-1 άσους και 3/10 μπρέικ πόιντ. Ο Κέι Νισικόρι είχε 26 winners και 33 αβίαστα.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς πάει στο 2-0 με μπρέικ και στο 4-1. Ο Ιάπωνας θα παλέψει αλλά δεν θα καταφάρει παρά να κερδίσει άλλα 2 γκέιμ και να χάσει το σετ με 6-3.

Στο 2ο σετ ο Νισικόρι θα φτάσει με μπρέικ στο 2-0 και θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ του Στέφανου Τσιτσιπά για το 3-0. Με love service game θα μειώσει σε 3-1 και με 2 άσους στη σειρά θα κερδίσει το 6ο (4-2).

Με νέο love service game o Στέφανος Τσιτσιπάς μειώνει σε 5-3 αλλά θα χάσει το σετ στο 6-3.

Στο 3ο σετ, ο Νισικόρι θα σβήσει 4 μπρέικ πόιντ στο 2ο γκέιμ αλλά με το 5ο θα φτάσει σε μπρέικ ο Έλληνας για το 2-0. Με νέο μπρέικ θα πάει στο 5-1 και θα κλείσει το σετ στο 6-1.

Σ' άλλα παιχνίδια, ο Αντρέι Ρούμπλεφ απέκλεισε με 6-2, 6-1 τον Μάρτον Φούτσοβιτς και θα παίξει με τον Μάριν Τσίλιτς, ο Χούμπερτ Χούρκατς με 6-3, 7-6 (6) τον Ντένις Σαποβάλοφ και θα συναντήσει τον Μίλος Ράονιτς, ενώ ο Σεμπάστιαν Κόρντα έβαλε τέλος στην πορεία του Ασλάν Καράτσεφ με το εμφατικό 6-3,6-0 και θα παίξει με τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν.

Την Τρίτη (21:15) θα δούμε ξανά και τον Ντανίλ Μεντβέντεφ (4ος γύρος) κόντρα στον Φράνσις Τιαφό.

