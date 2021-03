Στον 4ο γύρο του Miami Open προκρίθηκε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ .

Ο Ρώσος που είναι στο Νο2 κόσμου και στο Νο1 του ταμπλό, αν και από τα μέσα του 3ου σετ και έπειτα με δυσκολία περπατούσε κανονικά επειδή αντιμετώπιζε πρόβλημα με κράμπες απέκλεισε με 7-6 (3), 6-7 (7), 6-4 τον Αλεξέι Ποπίριν και είναι στους "16".

Μετά από 2 ώρες και 38' και ενώ στα τελευταία γκέιμ με δυσκολία περπατούσε, με το πείσμα του και τη βοήθεια του κοινό, έφτασε στους "16" και θα παίξει με τον Τιαφό ή τον Λάγιοβιτς.

Ο Αυστραλός προηγήθηκε με 5-2 στο 2ο σετ, στο 5-4 ο Ρώσος είχε τριπλό ματς πόιντ αλλά δεν το έσβησε και ισοφάρισε. Στο 3ο σετ ο "κουτσός" Μεντβέντεφ θα κάνει μπρέικ για το 4-3 και με το σερβίς του θα τελειώσει το παιχνίδι.

Σ' άλλα παιχνίδια του ταμπλό των ανδρών ο Γιανίκ Σίνερ απέκλεισε με 4-6, 7-6 (2), 6-4 τον Κάρεν Κατσάνοφ και θα παίξει με τον Ρουσοβόρι ή τον Ίμερ και ο Τζον Ίσνερ με 7-6 (5), 7-6 (5) τον Αλιασίμ και θα συναντήσει τον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ.

