Μετά από δυο χρόνια ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ είναι ξανά στον τελικό στο Mexican Open.

O Γερμανός που είναι στο Νο7 κόσμου απέκλεισε με 6-4, 7-6 (5) τον συμπατριώτη του Ντομινίκ Κέπφερ στον 1ο ημιτελικό και θα παίξει την Κυριακή (05:00, Cosmote Sport 7) με τον νικητή του αγώνα του Τσιτσιπά με τον Μουσέτι.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ βρέθηκε ξανά στον τελικό στο Ακαπούλκο το 2019 όπου και είχε ηττηθεί από τον Νικ Κύργιο και την Κυριακή θα διεκδικήσει τον 14ο τίτλο (23ος τελικός) της καριέρας του.

Στο 1ο σετ ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ με την 3η ευκαιρία θα φτάσει σε μπρέικ (1-0) και με νέο μπρέικ θα πάει στο 4-1. Στο 6ο γκέιμ ο Ντομινίκ Κέπφερ με μπρέικ θα μειώσει σε 4-2 και με το σερβίς του σε 4-3.

Θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ στο 8ο ο Ζβέρεφ για να προηγηθεί με 5-3 και θα κλείσει το σετ στο 6-4 σε 50'.

Το 2ο σετ ξεκίνησε με σεισμό αλλά το παιχνίδι θα συνεχιστεί κανονικά και ο Κέπφερ θα φτάσει στο 1-0. Ο Κέπφερ θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ και θα φτάσει με μπρέικ στο 3-1.

Θα σβήσει μπρέικ πόιντ στο 5ο ο Κέπφερ για το 4-1. Ο Ζβέρεφ θα έχει 4 μπρέικ πόιντ αλλά ο Κέπφερ θα τα σβήσει και αυτά για το 5-2. Μπρέικ Ζβέρεφ για το 5-4 και με το σερβίς του ισοφαρίζει σε 5-5.

O Ζβέρεφ θα οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ και θα επικρατήσει με 7-6 (5).

