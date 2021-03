Με φανταστική εμφάνιση ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στα προημιτελικά του Mexican Open.

Ο Έλληνας τενίστας που είναι στο Νο1 του ταμπλό και στο Νο5 κόσμου απέκλεισε σε 57' με 6-3, 6-2 τον Αμερικανό Τζον Ίσνερ στους "16" και θα παίξει τα ξημερώματα της Παρασκευής (Cosmote Sport 7) με τον Καναδό Φελίξ Οζε Αλιασίμ για μια θέση στα ημιτελικά!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε σπουδαία απόδοση και κατάφερε κάτι σπάνιο! Έφτασε σε 3 μπρέικ σ' έναν από τους καλύτερους σέρβερ στον κόσμο όπως είναι ο Αμερικανός και τον ανάγκασε σε μια οδυνηρή ήττα!

Ήταν άψογος στο 1ο σερβίς, είχε φανταστικές επιστροφές και "'έσπασε" τρεις φορές το σερβίς του Αμερικανού.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε 23 winners και 3 αβίαστα και ο Τζον Ίσνερ που είχε μόλις 59% στο 1ο σερβίς είχε 16 winners και 17 αβίαστα. Ο Αμερικανός μάλιστα που είναι σπεσιαλίστας στους άσους είχε 4 και ο Έλληνας 8!

Τα μπρέικ πόιντ ήταν 3/5 και 0/0.

Μπρέικ-σφραγίδα

Στο 1ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς με μπρέικ φτάνει στο 2-0 (χωρίς απώλεια πόντου) και με love service game θα φτάσει στο 3-0!

Ο Αμερικανός μειώνει σε 3-1 κα με νέο love service game ο Έλληνας θα πάει στο 4-1 σε 15'!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 5-2 και με love ο Τζον Ίσνερ μειώνει σε 5-3. Ο Έλληνας θα κλείσει με άσο το 1ο σετ (6-3).

Εμφάνιση για όσκαρ

Μπρέικ (1-0) με το καλημέρα στο 2ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς και με το σερβίς του θα πάει στο 2-0. Με νέο μπρέικ θα πάει στο 3-0 και θα κρατήσει το σερβίς για το 4-0.

Νέο love service game για το 5-1 και θα φτάσει σε διπλό ματς πόιντ. Ο Ίσνερ θα το σβήσει για το 5-2 αλλά ο Τσιτσιπάς θα κλείσει το σετ στο 6-2.

Blink and you missed it @steftsitsipas speeds to victory, 6-3 6-2 over John Isner in Acapulco.#AMT2021 pic.twitter.com/Z6QfbSBrl6 — Tennis TV (@TennisTV) March 18, 2021