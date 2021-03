Ο Φελίξ Οζέ Αλιασίμ θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά ή του Τζον Ίσνερ στον προημιτελικό του Mexican Open.

Ο Καναδός που είναι στο Νο18 της παγκόσμιας κατάταξης απέκλεισε με 6-3, 6-4 τον Αμερικανό Σεμπάστιαν Κόρντα και είναι στους "8" στο Ακαπούλκο.

Στα προημιτελικά προκρίθηκε ο Κέπφερ που κέρδισε με 6-4, 6-2 τον Μίλος Ράονιτς.

Η πρόκριση του Αλιασίμ

Στο 1ο σετ ο Αλιασίμ με το 5ο μπρέικ πόιντ θα φτάσει με μπρέικ στο 2-0 ενώ θα σβήσει και 2 μπρέικ πόιντ του Κόρντα για το 4-1. Είναι η σειρά του Αμερικανού να σβήσει και αυτός 2 μπρέικ πόιντ και να μειώσει σε 4-2.

Ο Καναδός θα κλείσει το σετ στο 6-3.

Στο 2ο σετ, ο Σεμπάστιαν Κόρντα με μπρέικ θα πάει στο 3-1 αλλά ο Αλιασίμ θα το πάρει πίσω για το 3-2. Ο Αμερικανός θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ αλλά ο Καναδός θα το σβήσει για το 3-3 και με νέο μπρέικ θα φτάσει στο 4-3.

O Καναδός θα επικρατήσει με 6-4 σε 1.38.

