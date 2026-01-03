Με επεισοδιακό τρόπο έληξε ο αγώνας της Αλ Αχλί εναντίον της Αλ Νασρ, με τον Ζοάο Φέλιξ να εμπλέκεται σε καυγά και να δέχεται χαστούκι από αντίπαλο αμυντικό.

Η πρωτοπόρος του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας, Αλ Νασρ, ταξίδεψε στην έδρα της Αλ Αχλί στα πλαίσια της 12ης αγωνιστικής της Saudi Pro League και ηττήθηκε με 3-2, μη μπορώντας να νικήσει για δεύτερο σερί ματς, μετά και το 2-2 με την Αλ Ετιφάκ την προηγούμενη εβδομάδα.

Το highlight της αναμέτρησης ήρθε λίγα λεπτά πριν την λήξη του αγώνα, με ένα καυγά που ξέσπασε μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων. Πιο συγκεκριμένα η ένταση προκλήθηκε όταν ο αμυντικός των γηπεδούχων, Αλί Ματζράσι, έκανε ένα σκληρό φάουλ στον Φέλιξ, με τον διεθνή Πορτογάλο να ζητάει αμέσως τον λόγο από τον Σαουδάραβα οπισθοφύλακα.

Η στιχομυθία αυτή ήταν αρκετή για να πιαστούν οι δύο ποδοσφαιριστές στα χέρια, με τον Ματζράσι να ξεφεύγει και να δίνει ένα δυνατό χαστούκι στον νεαρό επιθετικό. Φυσικά, όπως ήταν αναμενόμενο, μπήκαν στην μέση οι υπόλοιποι παίκτες για να χωρίσουν τους δυο ποδοσφαιριστές, ενώ στο σκηνικό ενεπλάκη και ο διαιτητής, ο οποίος έδωσε απευθείας κόκκινη κάρτα στον 26χρόνο αμυντικό για αντιαθλητική συμπεριφορά και μία κίτρινη στον Φέλιξ για διαμαρτυρία.