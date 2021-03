Στον τελικό του Open 13 της Μασσαλίας προκρίθηκε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος που σε 2 ημέρες θα είναι στο Νο2 κόσμου απέκλεισε με 6-4, 3-0 τον Αυστραλό Μάθιου Έμπντεν ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό στο 9ο γκέιμ του 1ου σετ και αποχώρησε τελικά στο 2ο.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ θα παίξει την Κυριακή στον τελικό είτε με τον Ερμπέρ είτε με τον Ουμπέρ.

Μεντβέντεφ: Στις 15 Μαρτίου στο Νο2 κόσμου ο Ρώσος!

Αυτός θα είναι ο 17ος τελικός για τον Ρώσο ο οποίος θα διεκδικήσει τον 10ο τίτλο του στη Μασσαλία.

Στο παιχνίδι και στο 1ο σετ ο Ρώσος θα φτάσει με μπρέικ στο 5-4 και θα κλείσει το σετ στο 6-4.

Στο 2ο σετ ο Ντανίλ Μεντβέντεφ έπαιζε ουσιαστικά χωρίς αντίπαλο και όσο κράτησε με 2 μπρέικ στη σειρά έφτασε στο 3-0!

