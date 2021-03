Στα προημιτελικά σταμάτησε η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο Qatar Total Open που φιλοξενεί η Ντόχα.

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε με 6-3, 6-1 από την Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα (με 77% στο 1ο σερβίς) στον προημιτελικό και η Ισπανίδα είναι εκείνη που συνεχίζει στα ημιτελικά όπου θα συναντήσει την Παρασκευή την Βικτόρια Αζαρένκα.

Η Ελληνίδα τενίστρια που δεν είχε σταθερή απόδοση και υπέπεσε σε πολλά λάθη δεν κατάφερε να προκριθεί στον 3ο της ημιτελικό στο 2021 και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον της στο WTA 1000 που θα ξεκινήσει την Δευτέρα στο Ντουμπάι.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 1.06. Η Μουγκουρούθα είχε 14 winners και 7 αβίαστα και η Σάκκαρη 10 winners και 15 αβίαστα. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 5/12 και 1/1 και η Σάκκαρη είχε και 4 διπλά σφάλματα.

Στο 1ο σετ, η Μουγκουρούθα αρχίζει με μπρέικ για το 2-1 και με love service game θα φτάσει στο 3-1. Η Σάκκαρη με το σερβίς της θα μειώσει σε 3-2 και με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 3-3.

Η Μουγκουρούθα θα έχει 3 μπρέικ πόιντ στο 7ο, η Σάκκαρη θα τα σβήσει αλλά με την 4η ευκαιρία της θα κάνει μπρέικ (άουτ Σάκκαρη) για το 4-3! Με love service game η Ισπανίδα πάει στο 5-3 και με νέο μπρέικ σε 37' θα κερδίσει το σετ με 6-3.

Στο 2ο σετ, η Σάκκαρη θα σβήσει μπρέικ πόιντ στο 2ο γκέιμ και θα ισοφαρίσει σε 1-1. H Ισπανίδα θα πάει στο 2-1 και με μπρέικ θα προηγηθεί με 3-1. Νέο μπρέικ για το 5-1 και θα κλείσει το σετ στο σερβίς της (6-1).

