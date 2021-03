Πρόωρο ήταν το φινάλε του Ντανίλ Μεντβέντεφ στο Rotterdam Open.

Ο Ρώσος στον 1ο του αγώνα ως Νο3 ηττήθηκε με 7-6 (4), 6-4 από τον Σέρβο Ντούσαν Λάγιοβιτς και πάει νωρίς στο σπίτι του!

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ που ήταν στο Νο1 του ταμπλό και το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο αποκλείστηκε από τον 1ο γύρο και έτσι δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει το τρόπαιο αλλά και την άνοδο του στο Νο2 εάν έφτανε στον τελικό.

Μετά από τον αποκλεισμό του Ντανίλ Μεντβέντεφ και του Αλεξάντερ Ζβέρεφ ανοίγει ο δρόμος για τον Στέφανο Τσιτσιπά να διεκδικήσει με μεγαλύτερες αξιώσεις τον τίτλο στο Ρότερνταμ.

Ο Ντούσαν Λάγιοβιτς πέτυχε τη νίκη της καριέρας του. Ο 30χρονος Σέρβος που είναι στο Νο27 της κατάταξης είχε κερδίσει στο παρελθόν το Νο5 Ντομινίκ Τιμ αλλά για πρώτη φορά παίρνει νίκη κόντρα σε Νο3.

Το 1ο σετ ήταν θρίλερ και για τους δυο αλλά ο πιο ψύχραιμος Ντούσαν το κατέκτησε στο τάι μπρέικ.

Στο 2ο σετ ο Μεντβέντεφ έδειχνε να έχει συνέλθει αλλά δεν τα κατάφερε... Στο 9ο γκέιμ θα δεχτεί μπρέικ για το 5-4 και σπάει τη ρακέτα του. Τα παράπονα στον διαιτητή πέφτουν... βροχή και αποτέλεσμα είναι να τιμωρηθεί και ο Σέρβος να ξεκινήσει με 15-0 στο σερβίς του στο 10ο.

Το κατέκτησε με άνεση και έστειλε σπίτι τον Ρώσο.

Ο Μεντβέντεφ είχε 31 winners και 25 αβίαστα αλλά και 8 διπλά σφάλματα και ο Λάγιοβιτς είχε 15-12.

It's @Dutzee's day in Rotterdam!

Dusan Lajovic upsets top seed Daniil Medvedev 7-6 6-4, meaning the Russian misses the chance this week to claim the No.2 ranking#abnamrowtt pic.twitter.com/P0UUyww8Uc

— Tennis TV (@TennisTV) March 3, 2021