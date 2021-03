Rotterdam Open: Ρωσική ... επέλαση από Ρούμπλεφ και Κατσάνοφ (vids)

Στους "16" του Rotterdam Open προκρίθηκε ο Αντρέι Ρούμπλεφ και ο Κάρεν Κατσάνοφ.

Οι δυο Ρώσοι που την Δευτέρα (1/3) απέκλεισαν του Βαβρίνκα/Λάγιοβιτς στο διπλό στο 500αρι της Ολλανδίας ξεκίνησαν με το δεξί και στο απλό.

Ο Ρούμπλεφ έβγαλε νοκ άουτ με 7-6 (1), 6-3 τον Μάρκος Γκιρόν και θα παίξει με τον Άντι Μάρεϊ για μια θέση στα προημιτελικά ενώ ο Κάρεν Κατσάνοφ απέκλεισε με 6-4, 7-5 τον Σταν Βαβρίνκα και θα συναντήσει και αυτός έναν Βρετανό, τον Κάμερον Νορί.

Την Τετάρτη θα ξεκινήσει τους αγώνες του και ο 3ος Ρώσος και Νο1 στο ταμπλό ο Ντανίλ Μεντβέντεφ. Αντίπαλος του θα είναι ο Σέρβος Ντούσαν Λάγιοβιτς.

Στην 2η ημέρα του τουρνουά ο Χούμπερτ Χουρκάτς απέκλεισε με 6-3, 7-6 (6) τον Αντριάν Μαναρινό και θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλο του από τον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ιγκόρ Γκερασίμοφ που θα ξεκινήσει την Τρίτη (20:30, Cosmote Sport 6).

Khach him if you can @karenkhachanov beats 2015 champion and 2019 finalist Wawrinka in straight sets 6-4 7-5 to advance in Rotterdam#abnamrowtt pic.twitter.com/bDNJ0fEeFB

— Tennis TV (@TennisTV) March 2, 2021