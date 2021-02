Την πρώτη Αιγύπτια που κέρδισε αγώνα σε κυρίως ταμπλό Grand Slam θα αντιμετωπίσει η Μαρία Σάκκαρη στην πρεμιέρα της στο Qatar Open που αρχίζει την Δευτέρα στην Ντόχα.

Η Ελληνίδα τενίστρια (Νο25) κληρώθηκε με την Μαγιάρ Σερίφ η οποία είναι στο Νο114 του κόσμου αλλά είναι μια επικίνδυνη παίκτρια η οποία φυσικά δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην Μαρία Σάκκαρη.

Η Σερίφ έγινε γνωστή για τις εμφανίσεις της στο Roland Garros 2020 για τις οποίες εισέπραξε και συγχαρητήρια από τον Μοχάμεντ Σαλάχ αλλά και για το Australian Open όπου έφτασε στον 2ο γύρο.

Η Μαρία Σάκκαρη εάν αποκλείσει την Μαγιάρ Σερίφ θα συναντήσει δυο πρώην top-10. Είτε την Μάντισον Κις είτε την Μπελίντα Μπένσιτς.

Στη συνέχεια στα προημιτελικά θα παίξει με την Αρίνα Σαμπαλένκα και στα ημιτελικά με την Ελίνα Σβιτολίνα .

Το τουρνουά έχει πολύ δυνατό ταμπλό. Στην άλλη πλευρά του ταμπλό έχουμε τις Κβίτοβα, Πλίσκοβα και την φιναλίστ του Australian Open Τζένιφερ Μπράντι.

Στο Qatar Open έχουμε 4 top-10 παίκτριες που είναι το Νο5 Ελίνα Σβιτολίνα, το Νο6 Καρολίνα Πλίσκοβα, το Νο8 Αρίνα Σαμπαλένκα και το Νο10 Πέτρα Κβίτοβα.

To 2020 το τουρνουά είχε κερδίσει η Αρίνα Σαμπαλένκα.

Main Draw in Doha, where Elina Svitolina, Karolina Pliskova, Aryna Sabaelnka, and Petra Kvitova are the Top 4 seeds.

Main draw play begins Monday. pic.twitter.com/0sYCoMY6hM

— WTA Insider (@WTA_insider) February 27, 2021