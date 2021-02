Σιμόνα Χάλεπ: Εμβολιάστηκε για τον covid-19 η Ρουμάνα (pic)

Σε εμβολιασμό κατά του covid-19 προχώρησε η Σιμόνα Χάλεπ .

Η Ρουμάνα που είναι στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης και έχει κατακτήσει μεταξύ άλλων το Wimbledon και το Roland Garros εμβλιάστηκε στη χώρα της και δηλώνει πως όλα είναι μια χαρά.

«Έκανα το εμβόλιο της Pfeizer. Είμαι μια χαρά, δεν έχω καμία παρενέργεια μέχρι τώρα. Είναι για το καλό όλων και γι' αυτό αποφάσισα να το κάνω», είπε μεταξύ άλλων μετά από τον εμβολιασμό.

Η Χάλεπ αναμένουμε μετά από το Australian Open να επιστρέψει στη δράση στις 15/3 στο Ντουμπάι.

Θυμίζουμε ότι η Σιμόνα Χάλεπ τον Οκτώβριο του 2020 είχε ανακοινώσει ότι ήταν θετική στον covid-19.

Great news! Today Simona Halep got her COVID vaccination shot. "I wanted to get vaccinated. I came with an open mind and I'm fine. I was vaccinated with Pfizer. I'm fine, I haven't had any side effects now. It's for everyone's sake and that's why I decided to get vaccinated." pic.twitter.com/QQkddaiEDQ

— WTA Romania (@WTARomania) February 24, 2021