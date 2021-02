Australian Open: Στους "32" η Άσλεϊ Μπάρτι (vid)

Στον 3ο γύρο του Australian Open συνεχίζει το Νο1 του κόσμου, η Άσλεϊ Μπάρτι.

Η τενίστρια από την Αυστραλία που το 2020 είχε φτάσει στα ημιτελικά στη Μελβούρνη απέκλεισε με 6-1,7-6 (7) την Ντάρια Γκαβρίλοβα (Νο387) και θα παίξει με την Αλεξάντροβα ή την Κρετσίκοβα.

Φουλ του μπρέικ!

Αν και βρέθηκε πίσω με μπρέικ στο 1ο σετ η Μπάρτι το πήρε αμέσως πίσω (1-1) και προηγήθηκε με 2-1. Έφταναν άλλα 2 μπρέικ (3-1, 5-1) για να κλείσει εύκολα στο σερβίς της το σετ (6-1).

Στο 2ο σετ η Γκαβρίλοβα θα φτάσει με μπρέικ στο 2-0 αλλά η Άσλεϊ θα μειώσει με μπρέικ σε 2-1 και θα προηγηθεί με 3-2 πάλι με μπρέικ.

Το 5-2 θα γίνει με μπρέικ και η Γκαβρίλοβα θα μειώσει με δικό της μπρέικ σε 5-3 και εν συνεχεία σε 5-4. Από το 5-2 η Γκαβρίλοβα με το 2ο σερί της μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 5-5. Με το σερβίς της θα προηγηθεί με 6-5 αλλά η Μπάρτι θα στείλει το σετ στο τάι μπρέικ όπου και θα επικρατήσει.

Σ' άλλο παιχνίδι της 4ης ημέρας, η Μπελίντα Μπέντσιτς (Νο12) απέκλεισε με 7-5, 2-6, 6-4 την Σβετλάνα Κουζνέτσοβα και θα συναντήσει την Ελίζ Μέρτενς.

Game face @ashbarty flies past Gavrilova 6-1 in 27 minutes Ash is in some sort of form this #AusOpen #AO2021 pic.twitter.com/Yugzgpoji2 — #AusOpen (@AustralianOpen) February 11, 2021