Μετά από ένα χρόνο απουσίας από τα κορτ η Άσλεϊ Μπάρτι επέστρεψε με τίτλο!

Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε με 7-6 (3), 6-4 της Γκαρμπίνε Μουγκορούθα στον τελικό του Yarra Valley Classic και κατέκτησε τον 9ο τίτλο στην καριέρα της και τον πρώτο μετά από τον Ιανουάριο του 2020 στην Αδελαϊδα.

Η Μπάρτι αρχίζει την Τρίτη (9/2) τις υποχρεώσεις της στο Australian Open έχοντας ως στόχο να κατακτήσει για πρώτη φορά το Grand Slam της πατρίδας της.