ATP Cup: Ο Ρούμπλεφ «διέλυσε» τον Φονίνι και 1-0 η Ρωσία (vids)

Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του ATP Cup που διεξάγεται στη Μελβούρνη έκανε η Ρωσία.

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ σε 1.01' επικράτησε με 6-1, 6-2 του Φάμπιο Φονίνι στον 1ο αγώνα του τελικού ανάμεσα στη Ρωσία και την Ιταλία και έτσι οι Ρώσοι πήραν προβάδισμα με 1-0.

Ακολουθεί το παιχνίδι του Ντανίλ Μεντβέντεφ με τον Ματέο Μπερετίνι. Σε περίπτωση νίκης του Μεντβέντεφ οι Ρώσοι φτάνουν στο 2-0 και στην κούπα ενώ εάν ισοφαρίσει ο Μπερετίνι όλα θα κριθούν στο διπλό.

