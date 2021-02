ATP Cup: Ιταλία και Ρωσία θα παλέψουν για την κούπα! (vids)

Στον τελικό του ATP Cup 2021 που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή στη Μελβούρνη προκρίθηκε η Ιταλία και η Ρωσία.

Η Ιταλία έφτασε στο 2-0 επί της Ισπανίας, που αγωνίστηκε χωρίς τον Ράφα Ναδάλ, αφού πρώτα ο Φάμπιο Φονίνι επικράτησε με 6-2, 1-6, 6-4 του Καρένιο Μπούστα και εν συνεχεία ο Ματέο Μπερετίνι νίκησε με 6-3, 7-5 τον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ.

Από την άλλη η Ρωσία πέτυχε 2 νίκες επί της Γερμανίας με τους Ρούμπλεφ και Μεντβέντεφ. Πρώτα ο Αντρέι Ρούμπλεφ επικράτησε με 3-6, 6-1, 6-2 του Γιαν Λέναρντ Στρουφ και έπειτα τη σκυτάλη πήρε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος που είναι στο Νο4 του κόσμου μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι νίκησε με 3-6, 6-3, 7-5 τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Θυμίζουμε ότι το 2020 το 1ο ATP Cup είχε κατακτήσει η Σερβία, η οποία φέτος αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων από την Γερμανία ενώ φιναλίστ ήταν η Ισπανία.

FORZA ITALIA Team Italy defeat 2020 runners-up Spain after Berrettini defeats Bautista Agut 6-3 7-5 at the #ATPCup! pic.twitter.com/2tJnrp0RxQ — Tennis TV (@TennisTV) February 6, 2021