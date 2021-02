Την απόσυρση της από το Gippsland Trophy της Μελβούρνης ανακοίνωσε η Ναόμι Οσάκα .

Η Ιαπωνέζα πρώην Νο1 και νικήτρια του Australian Open 2018 ανακοίνωσε στα social media πως αντιμετωπίζει τραυματισμό και δεν θέλει να ρισκάρει εν όψει της συμμετοχής της στο Australian Open που αρχίζει την Δευτέρα (8.2).

H Οσάκα είχε προκριθεί στον ημιτελικό του τουρνουά WTA 500 και θ' αντιμετώπιζε την Ελίζ Μέρτενς. Μετά από αυτή την εξέλιξη η Μέρτενς πέρασε χωρίς αγώνα στον τελικό και θα παίξει με την νικήτρια του άλλου ημιτελικού ανάμεσα στην Κανέπι και την Αλεξάντροβα.

Look forward to seeing you in #AusOpen action next week @naomiosaka https://t.co/iQfs9RuvC8

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 5, 2021