Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Σερβία, ο Ερυθρός Αστέρας φαίνεται να έχει αποφασίσει να κρατήσει τον Μπρούνο Ντουάρτε.

Η σερβική ιστοσελίδα «mozzartsport» δημοσίευσε ένα εκτενές ρεπορτάζ για τα μεταγραφικά του Ερυθρού Αστέρα. Στο κείμενο αυτό αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον Μπρούνο Ντουάρτε, που έναν αποτελεί από τους μεταγραφικούς στόχους του Παναθηναϊκού.

Σχετικά με τον Βραζιλιάνο φορ έγραψαν πως υπάρχει πρόταση κοντά στα 4 εκατ. ευρώ από την Σαμπάμπ Αλ Αχλί του Ντουμπάι ενώ έχουν ενδιαφερθεί τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και μία ομάδα από την Βραζιλία.

Οι άνθρωποι του Ερυθρού Αστέρα προβληματίστηκαν αρκετά με την περίπτωσή του, όμως τελικά αποφάσισαν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους για να βγάλουν την χρονιά με τριάδα για την επίθεση τον Αρναούτοβιτς, εκείνον και τον Ενέμ.

Στην ίδια κατεύθυνση και το δημοσίευμα της ιστοσελίδας «sportklub», το οποίο ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός και μερικές ομάδες προσπάθησαν να αγοράσουν τον ποδοσφαιριστή.

Την φετινή σεζόν έχει πραγματοποιήσει 30 συμμετοχές σκοράροντας 12 γκολ και δίνοντας 5 ασίστ στα περισσότερα από 1.700 λεπτά που έχει αγωνιστεί.