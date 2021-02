ATP Cup: Η Γερμανία άφησε εκτός ημιτελικών τη Σερβία του Τζόκοβιτς (vids)

Εκτός ημιτελικών στο ATP Cup έμεινε η περσινή πρωταθλήτρια Σερβία.

Η Γερμανία επικράτησε τελικά με 2-1 στη σειρά με τη Σερβία στην τελευταία ημέρα της φάσης των ομίλων (Α) και πήρε το 4ο εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Έτσι το Σάββατο θα δούμε στα ημιτελικά την Γερμανία απέναντι στην Ρωσία και την Ισπανία με την Ιταλία.

Μπορεί ο Νόβακ Τζόκοβιτς να ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά με τη Γερμανία αλλά στο διπλό δεν έφυγε νικητής από τη "μάχη" με τον Ζβέρεφ.

Οι Ζβέρεφ-Στρουφ επικράτησαν στο διπλό με 7-6 (4), 5-7, 10-7 των Τζόκοβιτς-Τσάτσιτς και είναι στους "4".

Στο κρίσιμο τάι μπρέικ η Σερβία προηγήθηκε με 4-2, η Γερμανία με 6-0 θα φτάσει στο 8-4 και παρά την πίεση του Τζόκοβιτς θα επικρατήσει με 10-7.

Final Four Feelz @Struffitennis and @AlexZverev take down Djokovic and Cacic 7-6 5-7 10-7 to reach the semi-finals at #ATPCup pic.twitter.com/CliZ2QVONq

— Tennis TV (@TennisTV) February 5, 2021