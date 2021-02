Μετά από ένα φανταστικό παιχνίδι διάρκειας 2.33'' ο Νόβακ Τζόκοβιτς βγήκε νικητής από τη Rod Laver Arena κόντρα στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης παρέμεινε αήττητος στο ATP Cup αφού επικράτησε με ανατροπή με 6-7 (3), 6-2, 7-5 του Γερμανού και έτσι ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά του Α' ομίλου του ATP Cup.

Η πρωταθλήτρια του 2020 Σερβία μετά από τη νίκη του Στρουφ με 3-6, 6-3, 6-4 επί του Λάγιοβιτς ήθελε μόνο νίκη και ο ηγέτης της έκανε το καθήκον του.

Ο Αλεξάντερ Ζβρέρεφ κέρδισε το 1ο σετ στο τάι μπρέικ αλλά στο 2ο ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα προηγηθεί με μπρέικ με 3-2 και με νέο μπρέικ θα φτάσει στο 5-2 για να το κλείσει με 6-2.

Μπρέικ στο μπρέικ!

Στο 3ο και καθοριστικό όλα ήταν ρευστά! Ο Σέρβος με μπρέικ θα πάρει προβάδισμα με 5-4. Ενώ είναι έτοιμος να κλείσει το παιχνίδι, κάνει διπλό λάθος και ο Γερμανός με μπρέικ ισοφαρίζει σε 5-5.

Ο "Νόλε" απαντά με νέο μπρέικ για το 6-5 και παρά την προσπάθεια του Σάσα θα κλείσει το παιχνίδι στο 7-5!

Πλέον ο Σέρβος έχει 11-0 νίκες στο ATP Cup.

Πλέον η σειρά θα κριθεί στο διπλό που ακολουθεί. Ο νικητής θα παίξει στον ημιτελικό με την Ρωσία ενώ στον άλλο έχουμε ήδη το ζευγάρι Ισπανία-Ιταλία.