Yarra Valley Classic: Μονομαχία Σερένα - Μπάρτι στα ημιτελικά (vids)

Ένα σπουδαίο ζευγάρι προέκυψε στα ημιτελικά του Yarra Valley Classic που διεξξάγεται στη Μελβούρνη.

Η Σερένα Ουίλιαμς απέκλεισε με 6-2, 4-6, 10-6 την Ντανιέλε Κόλινς στον προημιτελικό και θα παίξει το Σάββατο στον ημιτελικό με το Νο1 του κόσμου, την Άσλεϊ Μπάρτι.

Η Αυστραλή για να φτάσει στα ημιτελικά κέρδισε με 7-5, 2-6, 10-4 την Αμερικανίδα Ρότζερς. H Μπάρτι με την Σερένα έχουν δώσει 2 αγώνες (2014,2018) και η Αμερικανίδα έχει 2 νίκες.

Στον άλλο ημιτελικό θα δούμε την Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα η οποία απέκλεισε με 6-2, 6-2 την Σοφία Κένιν σε μια επανάληψη του τελικού του ΑΟ 2020 μόνο που αυτή την φορά νικήτρια ήταν η Ισπανίδα.

Η Μουγκουρούθα θα παίξει με την νικήτρια του αγώνα Ποντορόσκα-Βοντρούσοβα.

.@serenawilliams moves into the final four!

The No.5 seed wins the All bout with Collins 6-4, 4-6, [10-6].

Will face Ashleigh Barty in the #YarraValleyWTA semifinals. pic.twitter.com/0Zvc32vSUm

— wta (@WTA) February 5, 2021